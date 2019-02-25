الدبور – الطبال المعروف جيري ماهر، والذي يعمل في قناة سعودي ٢٤ المتخصصة في شتم كل من يعارض سياسة سمو الامير أبو منشار، وايضا تبرير كل جرائمه، حتى سجن أمه وجدوا له تبرير.

وخرج الطبال جيري ماهر على قناة الجزيرة مع غادة عويس للحديث عن قضية غغتيال خاشقجي، ولم يعلم أن غادة عويس ستدوس عليه دوس، كما فعل المنتخب القطري مع منتخب الإمارات في بطولة كأس آسيا.

وقال ماهر بإستهزاء عن حادثة قتل الصحافي السعودي المغدور جمال خاشقجي وتقطيعه في مقر قنصلية بلاده في إسطنبول، أشعرتمونا أن الذي قتل هو أحد القياصرة في إحدى الدول وقتل، وأن الحرب العالمية ستقوم من أجله.

لتقاطعه الإعلامية في قناة الجزيرة غادة عويس، وتقول له هل تعتقد أن القضاء السعودي يفكر مثلك؟ هل يستهزأ بقتل خاشقجي كما فعلت.

وأنكر بعدها إنه إستهزأ بقتل خاشقجي، فقالت له بل فعلت، هل القيصر أهم من خاشقجي؟ هل القيصر أهم منك لو حصل لك ما حصل له؟ أنت تستهزأ بروح إنسان.

الفيديو أثار النشطاء على موقع تويتر، حيث علق ناشط ما نصه: “مسحت فيه الارض .. الله يحفظك ياغاده ويهلك الي مزعلك”

وقال آخر ما نصه: “بل المرحوم #جمال_خاشقجي وكل من قتِل ظلماً أهم من كل قياصرة وملوك العالم، وأهم من مشغلك وأبوه. نعم ستقوم حرب عالمية بسببه لأنه يمثل المواطن العربي المسحوق والحكام كلاب الصهيونية العالمية.”

شاهد الفيديو الذي لسعه الدبور من صفحة الخليج بوست: