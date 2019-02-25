الدبور- شاب سعودي يهجم فجأة على فتاة سعودية ويتحرش بها علنا أمام الجميع، وفي مطعم عام، ويحضنها رغما عنها ويحاول تقبيلها، في مملكة بن سلمان الجديدة، مملكة الترفيه و التحرش.

فقد إنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي فيديو لشاب سعودي يقوم بدون مقدمات بالتحرش في فتاة سعودية كانت واقفة تنتظر صديقتها أو أختها من أخذ طلبها في احد المطاعم السعودية، لتتفاجأ بشاب يأتي من خلفها على طريقة ملك البحرين والملك سلمان، ويحضنها رغما عنها، ويحاول تقبيلها، قبل ان تهرب الفتاة من بين يديه، وهي مرعوبة خارج المحل.

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وقد أثار المقطع الذي نشر على صفحة حقوق الضعوف على موقع تويتر والذي يتابعه أكثر من ٢٠٠ ألف من السعودية، ويهتم بقضايا الدفاع عن الضعفاء في مملكة بن سلمان التي أصبح مملكة الترفيه و التحرش في عهده، بعد القضاء على هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، المعروفة باسم الهيئة في السعودية، وإستبدالها بهيئة المراجيح و الترفيه والحفلات الماجنة.

وقد علق النشطاء من داخل السعودية على الفيديو بغضب، حيث قال ناشط ما نصه: “رحم الله الأمير نايف بن عبد العزيز وجزا الله خيرا الامير محمد بن نايف كانوا هم صمام الأمن الداخلي ومصدر طمأنينه للمجتمع (من أمن العقوبه اساء الادب ) هذه عينات من نتائج التراخي الأمني”

وقال آخر ما نصه: الرياض كلها تحرش