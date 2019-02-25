الدبور – الدكتورة شيرين سباهي، ولا نعلم في أي مجال ومن أين حصلت على الدكتوراه، وهي المتخصصة في شتم سلطنة عمان، وقطر و الكويت، خرجت بتصريح عالمي سيقلب العالم، وستحتار جميع أجهزة المخابرات العالمية منه.

فقد نفت الدكتورة المتخصصة بالشتائم، وقوع أي جريمة داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، وأن الصحفي المغدور جمال خاشقجي لم يقتل هناك.

ووعدت ان تكشف كل التفاصيل في كتابها، عندما سألها أحدهم بتعليق، قالت ستجد كل الإجابات في كتابي، فلا بد لك أن تشتري كتابها لتجد فيه ما قصة نفي وقوع الجريمة التي إعترفت بها السعودية نفسها، أعتقلت المتهمين بها.

حيث قالت السباهي و المعروفة بتطبيلها للسعودية و الإمارات، في تغريدة لسعها الدبور ما نصه: “يموتون غيضا عندما تقول : لا توجد جريمة في القنصلية السعودية في تركيا وعندهم من يكشف غبائهم مأجور خاشقجي سعودي لايهمهم لكن ما أوجعهم أن العالم…..كشف خداعهم. لعبة خاشقجي انتهت عودوا الى مواقعكم ايها القطريين ابحثوا عن مؤامرة جدية وجديدة”

يموتون غيضا عندما تقول :

لا توجد جريمة في القنصلية السعودية في تركيا

وعندهم من يكشف غبائهم مأجور

خاشقجي سعودي لايهمهم لكن ما أوجعهم

أن العالم…..كشف خداعهم.

لعبة خاشقجي انتهت عودوا الى مواقعكم ايها القطريين ابحثوا عن مؤامرة جدية وجديدة — د . شيرين سباهي (@sheerensbahe) February 25, 2019

يذكر أن السباهي خرجت لها فضيحة عندما إتصل بها شخص إدعى إنه من الديوان الأميري السعودي، ففرحت ووافقت على تنفيذ أي أوامر يطلبها بن سلمان، مقابل راتب شهري ٣ آلاف دولار فقط.

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