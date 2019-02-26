الدبور – بعد فشل شيطان العرب ولي عهد أبو ظبي في كل مخططاته في غزو و إحتلال ولة قطر، وبعد فشله أيضا في حصارها من اجل تركيعها و إذلالها كما فعل مع مملكة الريتويت البحرين، وبعد أن فشل بعد صرف مليارات الدولارات لتوشيه سمعة قطر وشيطنتها في المحافل الدولية و امام العالم.

بعد كل كمية الفشل هذه، يبدو أن شيطان العرب الآن يلجأ لتحويل قطر إلى فنزويلا جديدة، او هذا ما يتمناه أن يحصل، من خلال حشد إعلامه ومخابراته لتكرير تجربة فنزويلا في قطر.

ولأن الشيطان لا توبة له، ولن يتوقف حتى تقوم قيامته، تستمر محاولات بن زايد في محاولات السيطرة على قطر و اليمن ومن بعدها سلطنة عمان و الكويت.

فقد نشر أكاديمي من الإمارات، وجميع من يغرد ويكتب في الإمارات لا أحد منهم يقدح من رأسه، وخصوصا الأكاديمي الدكتور علي النعيمي، نشر تغريدة مع فيديو يقول فيها ما نصه: “هل تكون قطر هي فنزويلا الخليج؟ “

وقال في الفيديو الذي نشره، هل تكون قطر هي فنزويلا الخليج، وبدأ بمقارنة غبية جدا بين البلدين، حيق قال فنزويلا تملك مخزون كبير من النفط كما قطر تملك مخزون من الغاز!!

التغريدة التي رد عليها النشطاء والكتاب، حيث علق الناشط عبد الله محمد من اليمن على الفيديو كما لسع الدبور ما نصه: “سبحان الله! عندما فشل محمد زايد في مخطط غزو #قطر وانكشفت نواياه لجئ للتحريض عليها وأوعز إلى مثل هذا الأفاك الكذوب أن استميتوا بكل قوتكم في شيطنة قطر وتشويه مواقفها والإساءة لرموزها، لكن السؤال؟ لما تفعل ذلك #شيطان_العرب@MohamedBinZayed ومالذي جنيته من هذا كله سوى الفشل واللعنات!”

وقال ناشط قطري ما نصه: “عقبال ماتشب عليك حريقه انت ومن معاك ياولد صالونة العدس نسيت ماكبر زندق الاقطر ياقليل الاصل ..!! اطلع حرة تقطيع البصل علينا حسبي الله عليك ونعم الوكيل عقبال الحريقه اللي ماتنطفي عليك انت ومعازيبك”

أما شاهين السليطي، الذي فضح مخططاتهم، وشكل لهم وجع لا ينتهي فقد علق على الفيديو الغبي من دكتور و أكاديمي ما نصه:

“ياتررريه. غصباً عنك وعن معزبك #شيطان_العرب قطر هي درة الخليج وتاج الجزيرة العربية. لكن السؤال الأهم الان ومع بوادر الانهيار الاقتصادي لإمارة دبي ومعارضة الامارات الشمالية لسياسة المعتوه في ابوظبي ومؤشرات التفكك والاستقلال !!فهل تكون الامارات هي الاتحاد السوفييتي في الخليج. عسى”