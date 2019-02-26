الدبور – بينما يصرف شيطان العرب بن زايد مليارات الشعب الإماراتي على المؤامرات والترفيه، ويحرم شعبه من العيش بكرامة و إنسانية، إنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي فيديو جديد لعائلة إماراتية تسكن الشارع، من الفقر و الحاجة بعدما تقطعت بها كل السبل.

وتسكن المراة المطلقة في الشارع مع بناتها، وتضع كل حاجاتها في سيارة مستعارة، وتذهب إلى الشاطئ وتسكن هناك، وتتنقل من شاطئئ إلى شاطئ هربا من ملاحقة الأمن لها.

وقالت في الفيديو إنها لا تملك منزل ولا مدخول يسمح لها بالسكن والعيش من وراءه، وتتنقل من منزل إلى منزل بين صديقاتها وفاعلي الخير، وتنام مع عائلتها في السيارة التي إستعارتها ولا تملكها.

ونشر ناشط الفيديو وعلق عليه بتغريدة لسعها الدبور قال فيها موجها رسالته إلى شيطان العرب ما نصه: “اما كان الاولى بك ايها الشيطان الأشر ان تصرف أموالك القذرة على مواطنيك الذين يرزحون تحت الفقر والعوز وعدم المسكن الملائم الذي يلم شمل العائلة بدل التشرد والضياع في الشوارع والحدائق العامة …؟!”