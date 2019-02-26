الدبور – تداول النشطاء فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي لهجوم قوي على احد المتاجر في الكويت، خلال إحتفال الدولة في الأعياد الوطنية، يوم الإستقلال، ويوم التحرير.

فقد نشرت صفحة المجلس على موقع تويتر، وهي صفحة تعني بأخبار الكويت، نشرت الصفحة فيديو أثار إستغراب التشطاء، لهجوم قوي على احد المتاجر لبيع المواد المنزلية والأجهزة الكهربائية في الكويت.

ونشر حساب “المجلس” عبر “تويتر” مقطع فيديو يظهر هجوم المواطنين على المتجر بعد إعلانه تنزيلات كبيرة، ولسع الفيديو الدبور.

وفي وقت سابق شهد متجر للملابس في السعودية حالة مماثلة، إذ تدافع عدد كبير من النساء اللواتي أردن استغلال مناسبة عرض “التنزيلات” للشراء بأسعار منخفضة.

الفيديو أثار الكثير من التعليقات، منها المستهزئ بالوافدين ومنها من ديافع عنهم، حيث قال معلق ما نصه: “حلوة #المصري لما يسأل بكل براءة إيه ده فيه إيه وهو قبل أسبوع يدري عن التنزيلات ويمكن ماكان ينام عموماً ف كل بلد تحدث مثل هالأشياء ولكن بلدنا أصبحت بلد للمصريين وياكثرهم ف كل مكان وأقربها البارحة ف الأفنيو ألتفت يمين أشوف مصري ويسار مصري ..”

وقال آخر مدافعا ما نصه: “تقولون الوافدين ووايد نفسيات حمضانة .. والله العظيم اشوف ناس بالجمعية وعندهم خير وفلوس وطالع باغراض لا تقل عن 100 دينار ومو راضي يتحرك من يم الكاشير الا ياخذ الباجي 10 فلس في حين شفت بنفسي وافد يترك 100 فلس للكاشير ويمشي ،وحتي التنزيلات مو بس الوافدين ينتظر اشوف وايد يهرولون”