الدبور – الشرطة في سلطنة عمان إستطاعت ضبط أكبر شحنة مخدارت كانت ستوزع في السلطنة، حيث تم ضبط أكثر من ٧٠٠٠ آلاف رزمة من المخدرات.

وقد احبطت زوارق شرطة خفر السواحل بمحافظة ظفار بالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية تهريب مواد مخدرة كان المتهمون يحاولون تهريبها عبر ثلاثة قوارب والقت القبض على خمسة أشخاص جميعهم من جنسية عربية، ولم تذكر مصادر الشرطة من أي بلد.

وأفاد مصدر بشرطة عمان السلطانية أنه تم رصد قوارب التهريب في ولايتي طاقة ومرباط، وعلى متنها أكثر من (7000) رزمة من مخدر القات.

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كما القت إدارة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية القبض على شخصين من جنسية اسيوية بتهمة حيازة كمية من مخدر الحشيش في منطقة عوقد بولاية صلالة.

وفي محافظة الداخلية ألقت إدارة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بقيادة شرطة محافظة الداخلية ستة أشخاص بتهمة حيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار بها وتعاطيها في سمائل وفنجا، وعثر بحوزتهم على مخدر المورفين واقراص من المؤثرات العقلية.

وتنشط شرطة عمان السلطانية في مكافحة المخدرات بكافة أنواعها وتفرض عقوبات صارمه على كل من يتعاطى أو يتاجر بالمخدرات بأنواعها، وتعتبر من اكثر الجرائم التي تحاول الشرطة القضاء عليها تماما، قبل أن تصل إلى البلد أو يد المواطن.