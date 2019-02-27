الدبور – الطبال أمجد طه قال في لقاء على قناة روسيا اليوم أن أزمة قطر صغيرة جدا جدا جدا، ولا نعلم أي جدا أصغر من الثانية الأولى أم الأخيرة، وأضاف أن مباراة برشلونة أهم من أزمة قطر صدقني.

لذلك أمجد يتحدث عن قطر في كل لقاء له، وصفحته على تويتر تكاد لا تخلو من أي إدراج لا يوجد به إسم قطر، ولذك خصصت السعودية قناة خاصة لمهاجمة قطر، وهي سعودي ٢٤.

ولصغر أزمة قطر جدا جدا جدا، الإعلام السعودي و الإماراتي لا يكاد يمر يوم إلا يتحدث عن قطر، ولأنها صغيرة جدا أيضا، صرفت السعودية و الإمارات المليارات لشيطنة قطر وحصارها.

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حتى أن إقتصاد السعودية و الإمارات أصابه ما أصابه من ضرر محاصرة قطر، فقط لأنها صغيرة جدا.

حتى البرامج الدينية تتحدث عن أزمة قطر الصغيرة، كما فعل وسيم يوسف، ولأنها صغيرة خرج قانون التعاطف مع قطر، ويشجن ويغرم من يتعاطف مع قطر ولو بكلمة على صفحات التواصل الإجتماعي.

ولذلك حتى في حديث رياضي يذكر الطبال قطر، لذلك نحند الله أن أزمة قطر صغيرة جدا جدا جدا، ولو كانت كبيرة لقامت القيامة.