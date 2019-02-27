الدبور – لسع الدبور صورة لأمير الإنسانية الشيخ صباح الأحمد الصباح، أمير دولة الكويت وهو في أحد زياراته غير الرسمية إلى سلطنة عمان، وحده بدون حراسة ولا موكب.

وكان أمير الكويت قال في مقابلة قديمة على متن طائرته الخاصة، إن أحب الأمكان إلى قلبه لقضاء أجازاته الشخصية هي سلطنة عمان، وعندما سأله المذيع لماذا سلطنة عمان بالذات، قال السلام و الهدوء والسكينة و الجمال كله في سلطنة عمان.

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ونشر أحد النشطاء صورة تجمعه مع أمير الكويت عندما شاهده بالصدفة في أحد شواطئ السلطنة، وقال كان وحده وبدون حراسه.

ولم يتأكد الدبور من تاريخ الصورة، ولكنها تؤكد ما قاله في مقابلة قديمة إنه يحب قضاء أجازته على شواطئ سلطنة عمان، بعيدا عن الضوضاء والمشاكل والهموم، حيث يشعر براحة هناك.

شاهد اللقاء القديم لأمير الكويت وما قاله عن سلطنة عمان منذ سنوات :