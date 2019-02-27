الدبور – عمرو أديب الذي إشتراه تركي آل الشيخ، وقال هذا أغلى إعلامي أشتريه في حياتي، وضحك أديب وقتها، ليس لكلام تركي، بل للشيك الذي إستلمه من تركي، وقال له تحت أمرك يا بيه.

عمرو أديب قال مش قد الشيلة ارحل، مصر كبيرة عليك يا ريس، بعد حادث القطار، وأضاف إحنا فشلة إحنا شعب فاشل، وأنا اولكم، وحنبقى طول عمرنا فشلة ولن نتقدم خطوة.

كلام عمرو أديب جاء في تغريدة نشرها الإعلامي نظام المهداوي على صفحته على موقع تويتر ولسعها الدبور، نشرها مع فيديو لعمرو أديب يطالب الرئيس بالرحيل لأن مصر كبيرة عليه.

وقال المهداوي في تغريدته ما نصه: “عمرو_اديب عن حادث قطار اسيوط: مصر بلد فاشلة ورئيسها ووزرائها وكلنا فاشلين عفواً يا سادة هذا الحديث حول #مرسي. أما #السيسي هدية السماء للأرض كما وصفه عزمي مجاهد فهو لا يعرف الفشل. وتحيا ماسر !”

#عمرو_اديب عن حادث قطار اسيوط: مصر بلد فاشلة ورئيسها ووزرائها وكلنا فاشلين

عفواً يا سادة هذا الحديث حول #مرسي. أما #السيسي هدية السماء للأرض كما وصفه عزمي مجاهد فهو لا يعرف الفشل.

وتحيا ماسر ! pic.twitter.com/KkQ6gtHjMv — نظام المهداوي (@NezamMahdawi) February 27, 2019

طبعا كلام أديب كان عن الرئيس الشرعي مرسي، وليس عن رئيس الإنقلاب و الإعدامات السيسي، لأن السيسي هبة من الله، ولا يجوز إنتقاد نعم الله علينا، وأي فشل في عهده فهو إبتلاء من السيسي للشعب، ليرى من يصبر ويسبح بحمد السيسي ومن يكفر ويعلق على المشانق.