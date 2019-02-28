الدبور – السياسي الكويتي عبيد الوسمي قال في لقاء له، أن الأزمة القطرية مفتعلة ومقصودة، ولو إفترضنا ان أمير قطر هو من أخرج تلك التصريحات فعلا، في العرف الدبلوماسي و الدولي إذا تراجعت عنه إنتهى، وقطر أعلنت إنها لم تصرح بتلك التصريحات، وهذا دليل أن الأزمة مفتعلة من تلك الدول.

وأضاف الوسمي في فيديو لسعه الدبور بما ان الأزمة مفتعلة، إذا ما المانع ان يقوموا بما قاموا به أيضا مع الكويت؟ لا مانع.

وتوجه بالسؤال المنطقي، هل الكويت لها القدرة التي تمتلكها قطر للدفاع عن نفسها؟ قال بالطبع لا، قطر تملك الآلة الإعلامية والنفوذ الدولي، ونحن نعلم أن مرز القرار في العالم الأن في واشنطن، ونحن لا تواجد لنا في العاصمة الامريكية.

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السياسي الكويتي عبيد الوسمي : #الأزمة_الخليجية لم تكن منطقية منذ البداية والأمر كان مرتبا ، وما الذي يمنع من تكرار ذلك مع #الكويت ؟ pic.twitter.com/4LjfSr4s85 — الخليج بوست (@alkhalejpost) February 28, 2019

وانتقد وجود مجرد سفارة كويتية لا تقدم أي شي وأطلق عليها هي مجرد نادي صغير لا يقدم ولا يؤخر في صناعة القرار في واشنطن.

وختم ان ما قامت به الحكومة هو الخيار الصح والأمثل، لأن الإنحياز في هذه الأزمة يعني إعطاء حق لمن هو أكبر و أقوى أن يبلع الضعيف، وهذا خطر على المنطقة كلها.