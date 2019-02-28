الدبور – تم إحباط اكبر عصابة لعمليات النصب آسيوية في سلطنة عمان، هذا ما أعلنت عنه شرطة عمان السلطانية اليوم.

ونشرت شرطة عمان السلطانية سلسلة تغريدات على صفحتها على موقع تويتر توضح فيه عن تفاصيل العصابة وكيف تم القبض عليهم، وما المعدات التي تم ضبطها بحوزتهم.

وقالت الشرطة السلطانية، أن إدارة مكافحة الجريمة بالتعاون مع إدارة التحريات بقيادة شرطة محافظة مسقط تضبط عصابة تضم عدد من الآسيويين في موقعين مختلفين بمنطقة المعبيلة الصناعية تقوم بعمليات الاحتيال الإلكتروني من خلال أسلوبين .

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وأضافت في تغريدة ثانية: الأول قيام أفراد العصابة بانتحال صفة أحد البنوك التجارية وإرسال رسائل للمواطنين و المقيمين عن طريق تطبيق الواتس آب تطلب منهم تحديث بياناتهم الشخصية عن طريق رقم مرفق بالرسالة النصية.

وعند تفاعل متلقي الرسالة مع رسائل المُتهمين يقوم المتهمون بطلب بعض البيانات و من خلال تلك البيانات يتمكنون من الدخول على حساباتهم البنكية و سحب جميع المبالغ المتوفره في حسابات الضحايا.

وأما الأسلوب الثاني، فهو قيامهم باختراق تطبيق الواتس آب للضحية و إرسال رسائل إلى المضافين لدى الضحية تتضمن طلب المساعدة بإرسال مبلغ بسيط لفترة محدودة يرسل إلى رقم الحساب البنكي الموضح في الرسالة فيبادر المضافون إلى إرسال المبالغ إلى ذلك الحساب الذي يتبع المتهمين وليس الشخص الذي يعرفونه.

وقد تم العثور بحوزة المتهمين على مجموعة من الهواتف التي حاولوا التخلص منها برميها خارج النوافذ عند ضبطهم و أوراق تثبت التحويلات البنكية و بعض الدفاتر التي تُسجل بها الحسابات، كما اتضح أن المتهمين كانوا قد دخلوا البلاد بتأشيرات سياحية.