الدبور – تعرض شيخ كويتي من الأسرة الحاكمة في الكويت للضرب، وتعرض مرافقه أيضا للضرب و الطعن بالسكين من قبل أحد المواطنين في الشارع.

ووفق صحيفة ”الراي“ المحلية، فإن مواطنًا قدم شكوى للجهات الأمنية مرفقة بتقرير طبي جاء فيه أنه ”تعرض لاعتداء من قبل آخرين بواسطة سكين، وأصيب بجرح قطعي في الكتف الأيسر، وفي الرقبة والوجه“.

وقال المواطن إنه أثناء مرافقته شيخًا من الأسرة الحاكمة على متن سيارة فارهة على طريق الملك فهد باتجاه النويصيب، قام صاحب مركبة رباعية بـ“تطشير“ الحصى المتواجد في الطريق على سيارة الشيخ ما أدى إلى إتلاف زجاجها.

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وأضاف أن الشيخ ترجل من السيارة للاستفسار من سائق ”الرباعية“ عن تصرفه، فاستشاط سائق ”الرباعية“ غضبًا ودفع الشيخ حتى أسقطه على الأرض، مبينًا أنه تدخل في تلك اللحظة ليفاجأ بإخراج سائق ”الرباعية“ سكينًا، وتسديده 3 طعنات له.

وأدلى المواطن الشاكي ببيانات سيارة المتهم، حيث تم ضبطه واحتجازه على ذمة قضية اعتداء بالضرب والطعن.