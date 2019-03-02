الدبور – الأم المثالية الراقصة فيفي عبده، أفضل أم في مصر في نظر الحكومة المصرية، أهانت الشعب المصري عندما رقصت على جثث ضحايا حادثة محطة مصر، فقامت ضجة كبيرة على وسائل التواصل الإجتماعي ضدها.

الام المثالية إنزعجت من كمية ردود الفعل على رقصها ومصر في حداد، وخرج في محاضرة دينية للشعب المصري، واعتذرت للشعب العراقي على ما قامت به.

وكتبت فيفي عبر صفحتها الرسمية على موقع نشر وتبادل الصور ”إنستغرام“ مقدمة دروسا دينية للشعب المصر ما نصه: ”مساء الخير يا بخت من بات مظلوم وما بتش ظالم.. بشكركم جدًا على كلمة كتبتهولي النهاردة وربنا يجعله في ميزان حسناتكم ومازلت بحبكم أوي من مصر أم الدنيا“.

كما ظهرت الراقصة المصرية في فيديو لها وهي تؤكد أنها تحب العراق وشعبها موضحة أنها تكاد تبكي علي أغنية القيصر كاظم الساهر ”سلامي“ إلا أنها اعتادت إدخال البهجة على جمهورها موجهة التحية لشعب العراق وكاظم الساهر.

وحمل تعليق فيفي وظهورها الاعتذار لشعب العراق بسسب رقصها على الأغنية التي تتحدث عن معاناة العراق، إلا أنها لم تتطرق بشكل واضح للاعتذار للمصريين عن رقصها عقب حادث قطار رمسيس صباح الأربعاء الماضي، والذي راح ضحيته 22 مواطنا وإصابة 41 آخرين.

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وكانت فيفي قد أشعلت غضب المصريين، بنشرها فيديو رقص مثير، وظهرت مرتدية فستانًا أسود مفتوحًا عند منطقة الصدر، وبدت تتمايل وترقص على نغمات أغنية ”سلامي“ للمطرب كاظم الساهر بشكل مثير وسط انتقادات هجومية لنشطاء عراقيين لرقصها على الأغنية في ظل ماي تعرض له العراق الآن.