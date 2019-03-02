الدبور – راموس ضرب ميسي في مباراة ريال مدريد ضد برشلونة، ونشبت معركة في أرض الملعب لتعدي راموس المشاغب على ميسي بطريقة وقحة ووضاحة جدا.

راموس يرتدي قميص الإمارات، فماذا تتوقع، هكذا علق أحد النشطاء، لقد أصابته لعنة الإمارات الشيطانية، فهذه اللعنة الشيطانية لا تجعل صاحبها يمكل القدرة على الفوز بلعب نظيف، ولا يجيد إلا المؤامرات والفساد و القذارة.

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وقد شهدت مباراة ريال مدريد ضد برشلونة، والتي جمعت الفريقين، مساء السبت، تدخل قوي من سيرجيو راموس، مدافع الميرنغي، على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بشكل قوي.

وجاء التدخل قبيل نهاية الشوط الأول إذ حاول راموس استخلاص الكرة من أمام ميسي ليقفز في الهواء ويضرب ميسي بشكل متعمد في الوجه، ليقوم الأخير بمعاتبته بشدة، ويتدخل الحكم لفض الاشتباك بينهما.

وتقدم فريق برشلونة على نظيره ريال مدريد بنتيجة 1-0، خلال مباراة الكلاسيكو التى تجمع الفريقين حاليا على ملعب ”سانتياغو بيرنابيو“، فى قمة الجولة الـ26 من مسابقة الدوري الاسباني.

جاء الهدف عبر اللاعب الكرواتي إيفان راكيتيتش فى الدقيقة 26 من خلال كرة أمام المرمى وضعها بطريقة رائعة من أعلى الحارس كورتوا.