الدبور – عصابات النصب الإلكتروني في إزدياد على ما يبدو في الفترة الاخيرة في سلطنة عمان، فقد اعنت شرطة عمان السلطانية عن القبض على عصابة جديدة نصبت على المواطنين و المقيمين عن طريق الرسائل الإلكترونية.

طريقة النصب هذه منتشرة في كل العالم، وهناك حملات توعية مكثفة في الكثير من الدول، وتحصل بشكل يومي حتى في امريكا من قبل عصابات من الهند بالذات.

وقد نشرت شرطة عمان السلطانية تغريدة جاء فيها: “إدارة التحريات والتحقيقات الجنائية بقيادة شرطة محافظة ظفار تضبط خمسة أشخاص آسيويين بتهمة الاحتيال الإلكتروني وذلك من خلال إرسال رسائل للمواطنين والمقيمين عبر تطبيق الواتس آب، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. “

وتقوم مثل تلك العصابات بإرسال رسائل أو الإتصال بالضحية وإخبارهم بأنهم ربحوا مبلغا معينا من المال، أو إنهم يتحدثون من جهة رسمية وعليهم تحصيل مبالغ معينة نتيجة مخالفات قاموا بها.

والأسبوع الماضي ألنت الشرطة أيضا عن القبض على عصابة كبيرة من أشخاص أسيويين أيضا يقومون بحملات نصب كبيرة.