الدبور- قناة العربية لا تتحدث مع أي ضيف إلا إذا تأكدت من توجهه وماذا سيقول وفي أي إتجاه، فلا بد حسب مصداقية العربية أن من يخرج على الهواء في أي برنامج تبثه أن يتوافق كلامه مع سمو حاكم السعودية بن زايد شيطان العرب.

العربية و المعروفة في العالم العربي العبرية، تحدثت مع السيد هيثم عن التعديلات الدستورية، وأرادت منه أن يمدح السيسي، ويشجع على الموافقة على التعديلات، بإعتبار أن السيد هيثم بالأساس ضد الإخوانـ وتاريخه الذي فحصته القناة يدل على إنه لم ينتمي للإخوان ولا يحب الإخوان، ولكن السيد هيثم صدم مذيعة قناة العربية.

السيد هيثم خرج عن النص وغرد خارج سرب العربية، وقال لا نريد أن نرجع للوراء ولفترة حكم مبارك، ورفض التعديلات الدستورية.

المذيعة وحتى لا تخسر وظيفتها حاولت إقناع السيد هيثم مرات عديدة لغير رأيه، فقالت له التعديلات الدستورية جاءت مبادرة من بعض النواب في البرلمان، لم تأتي من الرئاسة، يعني لم يطلبها السيسي، الشعب هو من يريده للأبد.

ليرد عليها انت بتكلميني أنا؟ يعني هذه سذاجة، تستخفون بالشعب المصري…وبعدما عجزت المذيعة من السيد هيثم، قالت إننا نواجه مشكلة مع السيد هيثم وسنحاول أن نحلها.

الدبور ينصح السيد هيثم بالإختفاء هذه الفترة بعيدا عن منشار سمو أمير قناة العربية.

شاهد الفيديو ولا تضحك حتى لا تصيبك تهمة الإخوان.