الدبور- الجالية الفلسطينية و العربية في ولاية كالفورنيا الأمريكية بدأت تتجه نحو إستبدال تقديم الكيك وتقطيعه في الأعراس بالكنافة النابلسية.

بدأت الفكرة التي أحياها عاصم أبو سير صاحب محلات كنافة أبو سير في مدينة أناهيم جنوب كالفورنيا، بعرض تقديم الكنافة النابلسية في الحفلات و المهرجانات، كجزء من التراث الفلسطيني، حيث يتم عمل الكنافة في البيوت و القاعات أمام الناس.

وتطورت الفكرة إلى أن تم إستبدال كيكة الفرح التقليدية بكنافة نابلسية، يقوم العريس و العروس بقطعها أمام الحضورـ ليكتمل العرس الفلسطيني التقليدي، الفكرة التي حازت على إعجاب الكثير من أبناء الجالية الفلسطينية في كالفورنيا، ووصلت إلى الولايات الأخرى أيضا.

وقال عاصم أن الكنافة النابلسية هي جزء أساسي من التراث الفلسطيني، لماذا لا تكون جزء من أفراحنا هنا في أمريكا، كما هي ليلة الحناء مثلا والدبكة الفلسطينية ولبس الثوب الفلسطيني.

وقال بدأ الطلب يزداد في الفترة الأخيرة على إقامة عرس فلسطيني تراثي تقليدي كامل، حيث يتم إرتداء الثوب الفلسطيني ويحي الحفل فرقة دبكة فلسطينية وتقديم الكنافة النابلسية الطازجة في مكان العرس.

وأضاف أبو سير أن طاقم المحل شارك في العديد من الحفلات و الأعراس، ولديهم جاهزية خاصة لعمل الكنافة وتقديمها طازجة في مكان الحفل مباشرة، وأن الطلب لم يقتصر على الأعراس فقط، بل حتى حفلات التخرج و المهرجانات العربية، والكنافة بالنسبة لنا ليست مجرد طبق حلو، بل هي تراث فلسطيني ويجب أن نحافظ عليه ونقدمه بالشكل المناسب و الطعم النابلسي الأصلي.

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