الدبور – إنتشر فيديو لحفل رقص عاري في السعودية الجديدة، لسعه الدبور، و أثار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي، ألى أي حد ستصل مملكة بن سلمان الجديدة من الفسق و الفجور.

ونشرت صفحة تعني بأخبار السعودية الفيديو وقالت إنه من حفل في الرياض، وأكد النشطاء على أن الفيديو فعلا من الرياض، وتم تسريبه من أحد الأشخاص ممن حضروا الحفل وصوروا لقطة عبرة تطبيق سناب.

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وعلق الكثير من النشطاء على الفيديو، منهم من صدم ومنهم من كذب ومنهم من أكد الحدث، وما خفي أعظم.

شاهد الفيديو الذي لسعه الدبور من موقع تويتر: