الدبور – في خبر عاجل ورد الدبور قبل قليل، فقد تم العثور على منشار ولي العهد السعودي بن سلمان، الذي تم إستعماله في عملية إغتيال الصحافي السعودي المغدور جمال خاشقجي، في مقر قنصلية بلاده وتقطيعه، ومن ثم إذابة جسده بالنار، في بداية شهر أكتوبر العام الماضي.

الحادثة التي أثارت ضجة كبيرة، وما زال الامن التركي يبحث عن بقايا الجثة، حيث يعتقد إنه تم إذابتها و التخلص منها، ونقل رأس المغدور إلى الرياض، حسب طلب ولي العهد بن سلمان.

وقد تم العثور على منشار بن سلمان في ألمانيا، وظهر في أكبر مهرجان كرنفالي في ألمانيا، شاهد الفيديو الذي لسعه الدبور: