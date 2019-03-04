الدبور – سارق سعودي حاول تقليد ولي الامر و النهي في البلاد بإعتباره المثل الأعلى للشباب، وصاحب الرؤية التي تجلب الاموال بسهولة، فقرر أن يقوم بما قام به ولي العهد السعودي بن سلمان، عندما سجن الأمراء وشفط أموالهم بكل سهولة، من ضمن حملة ما يسمى فاسد يقضي على الفساد.

الذكي السعودي والذي لا يقل ذكاء عن سمو الامير أبو منشار عندما حطط لعملية سرية لإغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي وتقطيعه وإخفاء جثته، ولا من شاف ولا من دري، وشاهدها العالم كله، وكأنه بثها على الهواء مباشرة وقت المباراة النهائية لكأس العالم.

السعودي قرر سرقة البنك، ونجح في عملية السرقة والحصول على الاموال بسهولة كما علمه بن سلمان، ورجع إلى بيته فرحا وفخورا بما أنجزه، تماما كما فعل بن سلمان بعد شفط أموال الفقراء.

ومن فخره لأن لا أحد حاسبه ولا كشف أمره ولا تحدث عن سرقته، تماما مثل بن سلمان، لم يحتمل أن يعمل كل القذارة بالسر، فقام بتصوير نفسه بطريقة “سيلفي” و الاموال المسروقة خلفه، ونشرها على حسابه على إنستغرام، ليجمع لايكات، تماما كما فعل بن سلمان بعد شفط الاموال قام بتقطيع خاشقجي ليجمع الخوف في قلوب شعبه.

وكان أول لايك حصل عليه السعودي الذكي، هو من الشرطة، حيث تم القبض عليه وإيداعه السحن وإرجاع الأموال التي سرقها.

الفنان عادل كرم تحدث عن ذكاء السعودي بطريقة ساخرة و مضحكة جدا، الدبور لسع الفيديو وينشره لكم: