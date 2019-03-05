الدبور – أغنى إمرأة في العالم تبحث عن عريس مناسب لها، أهم ما تريده منه هو الإخلاص لها وحبها لنفسها وليس لمالها، فأين أنتم يا عرب من هذه الفرصة التي لن تعوض.

و تتربع “بيتانكورت مايرز”، صاحبة شركة “لوريال”، على عرش أغنى امرأة في العالم لعام 2019.

ذكرت مجلة “فوربس”، أن “مايرز” وريثة إمبراطورية “لوريال للتجميل”، بثروة بلغت 49.3 مليار دولار.

في الترتيب العام لأغنى الشخصيات في العالم، جاءت “مايرز” في المرتبة الـ15.

ووتعمل “بيتانكورت مايرز”، كعضو في مجلس إدارة “لوريال”، منذ عام 1997، وتعتبر الحفيدة الوحيدة لمخترع صبغة الشعر ومؤسس الشركة “أوجين شولر” والابنة الوحيدة لـ”يليان بيتانكورت”.

وتؤكد “فوربس”، أن “مايرز” وأقاربها يمتلكون 33% من شركة “لوريال”.

وزادت ثروتها، خلال العام الماضي، بمقدار 7.1 مليار دولار، أو 17%، ويرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع أسهم الشركة.