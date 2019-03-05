الدبور – نشرت وكالة بلومبرج الامريكية تقريرا عن أي الأماكن الأكثر سعادة ورفاهية وراحة نفسية للعيش بها، فكانت سلطنة عمان من أفضل ١٠ دول تتمتع بها براحة نفسية عند العيش بها، حيث حلت في المرتبة الثانية بعد كندا.

وفي تقرير مصور ظهرت كندا كأفضل الدول من حيث الخدمات و السعادة وقلة الضغط النفسي، وحصلت على المركز الاول، بينما حلت الولايات المتحدة مثلا في المرتبة ال ٣٧.

وقال التقرير أن سلطنة عمان وقعت في مرتبة العشر الدول الأولى من ناحية الدول الأفضل لصحة الإنسان ونفسيته وسعادته، واستطاعت أن تحتل المركز الثاني في القائمة من حيث السعادة و الراحة النفسية، وحجم الخدمات المقدمة من الدولة للشعب.

و خلص التقرير إلى أن الدول الصغيرة و المدن الصغيرة بدت أفضل بكثير من الدول و المدن الكبيرة في العيش، وفي السعادة و الخدمات المقدمة، و الأقل بالضغط النفسي.

وفي ذيل القائمة التي ضمت ١٥١ دولة كانت مصر و العراق من دول الجحيم التي يصعب العيش فيهما.

التقرير إعتمد على عدة قياسات، منها كمية الصرف على التأمين الصحي، السعادة، الإكتئاب، نسبة نجاح الأفراد، الراحة النفسية و الحرية الممنوحة للناس، نسبة الأمراض مثل السكر و إرتفاع ضغط الدم، وكم تصرف الدولة على التأمين الصحي لشعبها وتكلفة العلاج، نسبة إستخدام الكحول و التدخين، نسبة إستخدام الرياضة و الحركة.

إذا كنت من سعداء العالم، فأنت ربما تعيش في سلطنة عمان أو كندا، بينما دولة السعادة، الإمارات التي خصصت وزارة للسعادة فلم تذكر في القائمة أبدا وحصلت على مراكز متأخرة في القائمة، لأن نسبة الساعدة لديها قليلة جدا، ويكثر إستخدام الكحوليات و التدخين، والحياة تعتبر صعبة جدا فيها ومكلفة، وتسبب ضغط نفسي لكل من يعيش على أرضها، لإنعدام الحريات والتضييق على البشر.

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