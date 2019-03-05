الدبور – خفضت وكالة ”موديز“ للتصنيف الائتماني، درجة تصنيفها لسلطنة عمان إلى ما دون الجدارة الاستثمارية، نتيجة التوقعات بأن العجز في ميزانيتها سيبقى مرتفعًا بنسبة 7-11% من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات الثلاث المقبلة.

وقالت ”موديز“، في بيان نشرته وكالة ”بلومبرغ“ الأمريكية الأربعاء، إنها ”قررت خفض درجة التصنيف للسلطنة إلى Ba1 نظرا لأن إمكانية تنفيذ إصلاحات مالية بناءة تبقى محدودة وبدرجة أكبر مما كان متوقعًا“.

وأضافت الشركة أن ”ما يعزز هذه النظرة هو التأخير في تنفيذ الإجراءات المالية التي أعلنتها السلطنة أوائل عام 2018، التي كانت موديز تتوقع تنفيذها خلال 2018-2019“.

ووفقًا لـ“بلومبرغ“، فإن ”موديز هي ثالث مؤسسة تصنيف ائتماني تقوم بخفض درجة تصنيف السلطنة لأدنى من الجدارة الاستثمارية، بعد تصنيفات سابقة لمؤسستي S&P وفيتش“.