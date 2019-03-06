الدبور- السعودية لن تتراجع عن إعدام الداعية سلمان العودة، المعتقل في سجونها لمجرد تغريدات كتبها على صفحته على موقع تويتر، وستقتله بأي طريقة كانت.

هذا ما كشف عنه عبدالله العودة نجل الداعية السعودي الشهير د.سلمان العودة، عن أن محكمة سعودية عقدت الأربعاء، جلسة سرية لمحاكمة والده.

وذكر “العودة” في تغريدةٍ له عبر “تويتر” أن السلطات السعودية لم تُحضر والده الى جلسة المحكمة.

وقال إن النائب العام خلال جلسة المحكمة أكد على طلبه السابق بـ”القتل تعزيراً” للداعية سلمان العودة؛ بتهم فضفاضة تتعلق بتغريدات على تويتر ونشاطه العلمي والثقافي.

مما يعني أن السعودية ماضية و مصرة على إعدام العودة بأي طريقة كانت، وما هي إلا مسألة وقت بسبب الضجة الإعلامية التي صاحبت إعتقاله، خصوصا بعد حادثة إغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي في مقر قنصلية بلاده في إسطنبول، وما صاحبها من ضغط دولي على المملكة للإفراج عن جميع المعتقلين.

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واعتقل العودة في سبتمبر/أيلول 2017 مع عشرين شخصية أخرى معظمهم من الدعاة، بسبب تغريدة دعا الله فيها أن “يؤلف القلوب”، بعد نبأ الاتصال الهاتفي بين أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وفي سبتمبر 2018 طلبت النيابة العامة السعودية باستصدار حكم بالإعدام ضد العودة.

ووجه للعودة، البالغ من العمر 61 عاما، 37 تهمة من بينها “التحريض ضد نظام الحكم”، وذلك وفقا لمنظمة القسط الحقوقية السعودية ومقرها لندن، ونشطاء آخرون.