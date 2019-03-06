الدبور – عرس دموي في اليمن، حتى أعراسك يا يمن حزينة، فقط إنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي فيديو لأحد الأفراح في اليمن السعيد، تحول لفرح حزين.

حيث تناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لصبي وهو يقدم عروضا بهلوانية خلال حفل زفاف في اليمن.

ويظهر مقطع الفيديو الصبي وهو يقدم رقصة استنشاق النار وإخراجها في شكل خيط ناري أو كرة نارية على أنغام الموسيقى، لتشتعل النيران في ملابسه ووجهه، بعدما أخفق في إتقان اللعبة.

وهرع الحضور لنجدة الصبي وقاموا بإخماد النار على الفور، وقال المغني طفوه يا شباب طفوه، حيث تحول حفل الزفاف إلى فوضى عارمة، ولم تعرف مدى الإصابات التي لحقت بالطفل جراء الحادث.