الدبور – الجزائر فتحت الطريق أمام الشعب السعودي الذي يتعرض لكافة أنواع القمع والذل و التعذيب، للقيام بثورة شعبية عارمة ضد الخوف من المنشار الذي يحكم به قادة آل سعود الشعب منذ تأسيس المملكة حتى اليوم.

ومع إزدياد الظلم و الإعتقالات التعسفية بحق كل النشطاء وكل من لم يقف مع منشار سموه، حتى وصلت إلى الشيوخ و الدعاة، ووصلت إلى حد إغتصاب أحرار أرض الحجاز في المعتقلات وتصويرهن عراة، يبدو أن الجزائر قد شجعت على مثل تلك الثورة.

وقال الداعية المعارض السعودي المعروف الدكتور سعد الفقيه، إن شعب الجزيرة ليس أقل شجاعة ولا عطاء ولا عزيمة ولا دين ولا مسؤولية من أبطال الجزائر.

وطلب من مواطنيه في السعودية القيام بثورة على نظام آل سعود القمعي أسوة بالجزائريين الذين انتفضوا في وجه بوتفليقة، مشيرا إلى أن شعب الجزيرة ليس أقل شجاعة ولا عطاء.

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وتابع الفقيه في الفيديو الذي بثه على صفحته على موقع تويتر : شعب الجزائر أثبت أن التخويف بالفوضى لا ينفع وأن القمع لا ينفع الطاغية إذا انكسر الحاجز، انكسار الحاجز يحول المتردد إلى عازم والجبان إلى شجاع والسلبي إلى إيجابي والواهم إلى واعي”

وشدد سعد الفقيه على أنه إذا انكسر الحاجز تدفقت الجماهير دون تردد وتجرأ الجميع على السلطة والمسؤولين بالاسم، وتجرأ الجميع أيضا على الاتصال بمروز المعارضة.. حسب قوله.

وتشهد المملكة حركة كبيرة وقوية في السنوات الأخيرة ضد القمع و الظلم الذي يمارسه بن سلمان، وازاد عدد المعارضين في الخارج خصوصا بعد إغتيال جمال خاشقجي وإعتقال فتيات السعودية والدعاة.