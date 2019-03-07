الدبور – ما يحصل في مصر كان دائما مصدر قلق لولي عهد أبو ظبي شيطان العرب بن زايد، لذلك ضخ المليارات وقام بحملة قوية لإسقاط حكم مرسي، ودعم السيسي، لأنه دائما متخوف من نجاح أي ثورة عربية في أي بلد، وخصوصا بلد كبير مثل مصر، حتى لا تصل تبعاتها له.

لذلك شعر بن زايد بالقلق من تزايد شعبية حملة “اطمن انت مش وحدك” التي أطلقها الإعلامي معتز مطر، خصوصا بعد حادث قطار محطة مصر، و المضي قدما في التعديلات الدستورية التي تضمن بقاء الرئيس الأوحد إلى الأبد.

و قد كشف المغرد الشهير “طامح” عن انزعاج إماراتي من حملة “اطمن انت مش لوحدك” ، ونشر طامح سلسلة تغريدات عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” حول الأوضاع في مصر، قال فيها إن التفاعل الشعبي مع حملة “اطمن انت مش لوحدك” وما أحدثته من توحيد صف المعارضة المصرية كشف هشاشة نظام عبد الفتاح السيسي وأزعج ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.



وأكد حساب طامح على “تويتر”، المختص بالشأن الخليجي والعربي، أنه تم إنشاء غرفة عمليات مشتركة بين المخابرات الإماراتية وقيادات الجيش المصري بخصوص الأوضاع التي تمر بها مصر وما يجري فيها.



وأوضح أن القيادي المفصول من حركة فتح، محمد دحلان، والمستشار الأمني لولي عهد أبو ظبي، قال لمدير المخابرات المصرية عباس كامل: “إن لم يكن لديك لجان لمواجهة الحملة على مواقع التواصل فيمكننا الاستعانة بلجان تركي آل الشيخ (…) الوضع صعب يا عباس، البلد بتفلت من قبضتنا”.

وفي إطار إلهاء المصريين عن التفاعل مع الحملة، أضاف طامح أنه “سيتم تنفيذ أحكام إعدامات خلال الأيام القادمة، وستكون هناك إحدى النساء من ضمن من سينفذ فيهم حكم الإعدام وسيتم عمل بعض حوادث التفجيرات في بعض الجنود المجندين واتهام الإخوان بارتكابها، كما أنه ستتم مهاجمة بعض الكنائس والمساجد”.

وأشار طامح إلى أن “القيادات الخليجية التي تدير شؤون مصر أصبحت تستشعر عدم جدوى وجود السيسي، وأن الشعب سيهب هبة عظيمة وأنه كان من الخطأ الاعتماد على شخص بهذا الغباء (السيسي)، ولكنهم في مرحلة لا يمكنهم التغيير”.

وكان الإعلامي المعارض معتز مطر قد أطلق حملة إلكترونية حث فيها المصريين على تفعيل الرفض الشعبي لحكم رئيس سلطة الانقلاب عبد الفتاح السيسي من خلال حملة شعبية تحت عنوان “اطمن انت مش لوحدك”.

ولفت طامح إلى أنه من ضمن بنود خطة غرفة العمليات المشتركة لمواجهة حملة مطر اعتقال عائلة مطر والتنكيل بها، واعتقال والدته بطريقة همجية لتخويفه، إلى جانب تسخير رؤساء الأندية ومشاهير اللاعبين لعمل حملات إعلامية وتهدئة جماهيرهم ودعوتهم للاستقرار مع منح كل لاعب مشارك بالحملة المضادة ضد مطر مليون دولار.

وكشف طامح أن المسؤول عن إصدار أمر باعتقال عائلة معتز مطر هو محمد دحلان، قائلا: “كان قرار اعتقال أسرة الإعلامي معتز مطر والتنكيل بها للضغط على المعارضة في الخارج قرار السيد محمد دحلان وقد أمر عباس كامل بهذا اللفظ: استرجل شوية يا عباس الواد ده هيضيع تعب 5 سنين”.

سيتم تنفيذ أحكام أعدامات في الأيام القادمة وستكون هناك أحد النساء من ضمن من سينفذ فيهم حكم الأعدام وسيتم عمل بعض حوادث التفجيرات في بعض الجنود المجندين وألساقها في الأخوان وسيتم مهاجمت بعض الكنائس والمساجد لألهاء الناس — طامـح (@MaaHeron) March 6, 2019

وأكد طامح أن “قرار البنك المركزي كان من اقتراح الأمير شخبوط بن زايد الذي وافق عليه كل من تركي آل الشيخ ومحمد دحلان، فيما اعترض رئيس البنك المركزي قائلا: هذا قرار غير قانوني وغير قابل للتنفيذ، فوبخه عباس كامل قائلا له: نفذ وأنت ساكت يا روح أمك”.