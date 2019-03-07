الدبور – مخابرات ولي العهد السعودي بن سلمان، و المعروف بلقب أبو منشار بعد حادثة إغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي وتقطيعه بواسطة المنشار، في مقر قنصلية بلاده في إسطنبول العام الماضي، يبدو إنها لن تتوقف عن ملاحقة كل من يعارض سياسة منشار سموه.

فقد قال نجل الداعية السعودي سلمان العودة، عبد الله العودة، والذي يفضح ممارسات حكومة أبو منشار بحق والده المعتقل في سجونها، ويتعرض لكافة أشكال التعذيب و الإهانة، ويصر بن سلمان على إعدامه، قال أن هناك كمية كبيرة من التهديدات تصله كل يوم.

وقال خلال مقابله له أن تهديدات كثيرة تصله بشكل يومي، واليوم وصله تهديد من مخابرات بن سلمان، إنه سيتم إختطافه و إعتقاله و إرساله إلى السعودية ووضعه في زنزانة بجانب والده.

أو ربما تقطيعه في مقر السفارة السعودية في واشنطن حيث يقيم نجل الداعية الإسلامي، إن فشلوا في نقله إلى السعودية، كما فعلوا مع جمال خاشقجي من قبل.

وقال عبد الله العودة إنهم قالوا له إنتقاد سياسة المنشار من الخطوط الحمراء في السعودية، ورد عليهم ولكن قتل صحافي وتقطيعه ليس من الخطوط الحمراء لديكم.

وكان عبد الله يدرس في بعثة على حساب المملكة كبقية الطلبة السعوديين، قبل أن تقطع عنه المنحه لأنه إنتقد بعض سياسات الحكومة السعودية.