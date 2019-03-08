الدبور – يبدو أن نغل الخليج حمد المزروعي لم يعد يكفي في شتم الأعراض و القذارة، فصدرت الإمارات لنا جحش الخليج، وهو اللقب الجديد الذي أطلقته مغردة من سلطنة عمان، على مغرد إماراتي تعرض لشرفها وشتمها لأنها دافعت عن مستشار السلطان القابوس.

فقاموس الإمارات لا يحتوي إلا على الشتائم والتعرض للأعراض و الشرف فقط، فقد تعرض جحش الخليج من الإمارات الكاتب الإماراتي أحمد عبيد، لشرف الكاتبة و المغردة العمانية المشهور شيماء الوهيبية، بعدما دافعت عن مستشار السلطان قابوس عندما هاجمه جحش الخليج بألفاظ قذرة.

ونشر “عبيد” ابياتاً شعريةً عبر حسابه على “تويتر”، أساء فيها بشكلٍ مقصود للمدّونة العُمانية، ما دفع الأخيرة للرّدّ عليه بأبياتٍ شعرية، أجبرته على حذف تغريدته تلك .

وأطلقت المغرّدة العُمانية “الوهيبية”، هاشتاغ “جحش_الخليج”، للردّ على تطاول الكاتب الإماراتي، حيث تصدّر قائمة الترند في سلطنة عمان، وغرّد عليه العمانيون مدافعون عن ابنة بلدهم بعد الإساءة التي تعرّضت لها .

وبعدها أغلق موقع تويتر حساب شيماء الوهيبية، بدون إبداء الأسباب نتيجة كمية البلاغات التي وصلته من الذباب الإلكتروني الإماراتي.

#يحدث_الآن | مغرد اماراتي "ينداس" في هذه الساعة تحت وسم #جحش_الخليج بعد تغريدة مسيئة قصد فيها مغردة عمانية.

اتمنى السلامة لمعنوياتك @alsyaaf

وكفو أخت الرجال @S__W__H pic.twitter.com/bQHIR1h832 — المختار الهنائي (@MuktarOman) March 8, 2019

يأتي ذلك بعدما هاجم الكاتب الإماراتي أحمد عبيد، سلطنة عمان ونخبتها السياسية، واصفا عبد العزيز بن محمد الرواس، المستشار الثقافي للسلطان قابوس بن سعيد بـ”السافل”.على حدّ وصفه

وقال “عبيد” في تغريدة: ” انا لا اخاف لا من قطر وحساباتها الوهمية ولا اخاف من اي شخص سافل مثل اللي في الفيديو- في إشارة إلى فيديو نشرته المغردة العمانية شيماء الوهيبية لتصريحات سابقة لـ”الرواس” وصف فيه الإماراتيين بالتائهين في الأرض عقب محاولاتهم المتلاحقة لسرقة التاريخ العماني- مضيفاً ” ما ارد على حسابك لانه بأسم غير موجود في عمان اطلاقاً ( ثلاث اسماء ) شيما الوهيبي ولا اسم ينطبق على الحساب، واسلوبك واضح من ربع غانم الكبيسي، فهمت؟ يعني للاسف انت مش كنتاكي اصلي، انت مثل كوخ الدجاج”.