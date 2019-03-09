الدبور – قالت المعذبة الإماراتية و الهاربة من جحيم عيال زايد، وظلم شيطان العرب، أن لا المال ولا السفر ولا الجاه يجعلني إنسانة، في إشارة إلى أن كل ما تعرضه دولة المؤامرات لا يمكن أن يغني عن كرامة وحرية الإنسان.

و بثت إذاعة صوت ألمانيا (DW عربية) مقابلة مع الإماراتية هند البلوكي ٢٤ عاما التي هربت إلى ألمانيا.

وقالت هند إنها لم تجد الأمان في بلدها، مضيفة “لم اجد الأمان عند أمي ولا عند أبي”، ولم أكن أرغب بترك أولادي أبدا، كل ما أردته مكان آمن أعيش به مع أولادي فقط.

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وكانت هند (أم لأربعة أطفال) تقدمت بطلب لجوء إلى مقدونيا في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، لكن سلطات سكوبيا رفضت، في الـ4 من شباط/ فبراير الماضي طلبها بدعوى أن رغبة المواطنة الإماراتية في أن “تعيش حياة طبيعية ليست سببا كافيا لمنحها الحماية”، بعد ذلك غادرت إلى ألمانيا.