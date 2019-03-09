الدبور – صورة لن تشاهدها إلا في سلطنة عمان، إنتشرت على وسائل التواصل الإجتماعي، صورة ربماتكون طبيعية، ولكنها في وقت غير طبيعي، ومع وجود شيطان العرب، تكاد تكون مستحيلة، ولكنها حصلت في سلطنة عمان.

الصورة التي إنتشرت في مواقع التواصل الإجتماعي، والتي تسببت بجنون لشيطان العرب، خصوصا مع خروج تصريحات تفيد أن السعودية تسعى لإنهاء الخلاف مع قطر، وإنهاء الأزمة من طرفها بعد فشلها طوال هذه الفترة,

الأمر الذي جنن ولي عهد أبو ظبي شيطان العرب بن زايد، وهو مهندس الأزمة القطرية، وهو الذي جر بن سلمان لإفتعال هذه الأزمة، مقابل وقوف بن زايد مع صعود بن سلمان إلى سدة الحكم ودعمه محليا ودوليا ضد كل من يقف في وجهه.

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الصورة تظهر متسابقين من قطر ومن السعودية في مسابقة الرجل الحديدي كما ظهر عليها و التي أقيمت في سلطنة عمان.

وظهر الفريقين مع بعضهما وكل يرفع علم بلاده جنبا إلى جنب، الأمر الذي لم يحصل منذ فترة طويلة في أي مجال رياضي أو سياسي، أو حتى إجتماعي خوفا من عقاب منشار سموه.

شاهد الصورة التي لسعها الدبور من مواقع التواصل الإجتماعي: