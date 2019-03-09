الدبور – ظهور مفاجئ لفتاة ١٦ عاما قالت إنها حفيدة المطرية المصرية الراحلة أم كلثوم.

وقد فاجأت سناء نبيل، لجنة تحكيم برنامج اكتشاف المواهب Arabs Got Talent، بظهورها على المسرح وغنائها أغنية ”افرح يا قلبي“.

وخلال تقديمها لنفسها، قالت ”سناء“ للجنة التحكيم إن شقيقة جدتها من الأم هي كوكب الشرق أم كلثوم، مشيرة إلى أن الأخيرة هي ”قدوتها“ في الحياة.

وأوضحت سناء أنها بدأت الغناء في سن التاسعة من خلال الحفلات المدرسية، ثم تدربت مع المايسترو سليم سحاب، وهي حاليًا طالبة بمعهد الموسيقى العربية.

لم يصدق أعضاء لجنة تحكيم برنامج اكتشاف المواهب Arabs Got Talent، علي جابر ونجوى كرم وأحمد حلمي، أن المتسابقة الواقفة أمامهم على المسرح هي بالفعل حفيدة السيدة أم كلثوم.

وجذبت المتسابقة، بصوتها الجمهور ولجنة التحكيم التي وقف أعضاؤها ليصفقوا لها على أدائها المتميز للأغنية، كما منح النجم أحمد حلمي ”الباز الذهبي“ لها.

يذكر أن ”سناء“ ليست حفيدة أم كلثوم بطريقة مباشرة، فالمطربة الراحلة هي شقيقة جدة والدتها، وتبلغ من العمر 16 عامًا، وأغنية ”افرح يا قلبي“ سبق وأن غنتها كوكب الشرق، وتعد من أهم الأغاني التي قدمتها في مشوارها.

وتعد ”أم كلثوم“ من أبرز مطربي القرن العشرين الميلادي، بدأت مشوارها الفني في سن الطفولة، واشتهرت في مصر وفي عموم الوطن العربي، ولقبت بسيدة الغناء العربي، وكوكب الشرق وفنانة الشعب وغيرها من الألقاب.