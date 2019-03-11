الدبور – الشيطانة طبالة شيطان العرب شيرين سباهي ظهرت بحلة جديدة و “نيو لوك” بعد تطبيل إمتد لسنوات لولي عهد أبو ظبي بن زايد شيطان العرب.

فقد أثمر التطبيل أخيرا، وحصلت شيرين على ثمن عمليات تجميل لتظهر أكثر شبابا و أكثر نعومة.

وعلى الرغم من أن صورها القديمة تظهرها كعجوز شمطاء، إلأ أن صورتها الحديثة أظهرتها وكأنها في ريعان شبابها، حيث بدا واضحا إجراؤها العديد من عمليات التجميل الباهظة التكاليف على الرغم من اعترافها مرارا أنها لا تملك الأموال.

وسخرت “سباهي” نفسها منذ مدة لتهاجم كل من سلطنة عمان والكويت وقطر، في حين تجعل من نفسها مدافعا شرسا عن السعودية والإمارات على الرغم من تهجمها السابق على هذين البلدين وهو ما يؤكد تلقيها أموالا دفعتها لتغير موقفها.

ومما يؤكد ارتزاقها، فقد سبق وأن تمكن ناشط في يناير/كانون الثاني الماضي من تسجيل محادثة معها وافقت خلالها على شتم سلطنة عمان وقطر مقابل مبلغ مالي بسيط.



ووفقا للفيديو، فإنه عندما سألها الناشط “وائل الخلف” الذي قدم نفسه على إنه من طرف الحكومة السعودية عن الراتب الشهري الذي تطلبه، قالت 3 آلاف دولار فقط.

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