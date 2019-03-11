الدبور – شكل عودة زيدان إلى فريق تدريب ريال مدريد الخبر الأهم و الاكثر تداولا في وسائل لتواصل الإجتماعي في سلطنة عمان، حيث كان وسم “هاشتاق” زيدان هو الاكثر تداولا بين النشطاء في السلطنة.

وكان قد عقد ريال مدريد الإسباني مؤتمرًا صحفيًا في ملعبه سانتياغو برنابيو؛ لتقديم مدربه الفرنسي زين الدين زيدان لوسائل الإعلام.

وقال زيدان في المؤتمر مشاعر إيجابية وأنا سعيد بالعودة إلى هنا، لم أذهب بعيدًا عن ريال مدريد، وأنا مسرور للعمل في هذا النادي الكبير ومع هذا الفريق الرائع“.

وأاف إنه قرر الرحيل طلبًا للراحة، والآن عدت لمساعدة ريال مدريد، الفريق بحاجة للتغيير، ريال مدريد حقق العديد من الألقاب، والآن وقت التغيير في العديد من الأمور، قررت العودة لأن الرئيس اتصل معي، وبما أنني أعشق ريال مدريد وأحترم رئيسه قررت العودة من جديد، فبعد 9 أشهر لدي رغبة للعودة من جديد للتدريب، بعد نهاية الموسم الماضي كان عليّ اتخاذ قرار الرحيل من أجل الصالح العام وضرورة التغيير وهذا ما حدث.

ورصد الدبور بعض ردات الفعل من تغريدات مميزة على موقع تويتر تحت هاشتاق زيدان، وكيف عبر النشطاء عن عودته الى ريال مدريد.

حيث نشرت ناشطة فيديو للهدف التاريخي لزيدان عندما كان يلعب في النادي قبل أن يعتزل:

في هذه الاثناء نستذكر هدف ولا اروع في نهائي (التاسعه) ٢٠٠٢

ابتدت بسولاري ثم كارلوس و اخيراً #زيدان pic.twitter.com/Xdytd8biRq — Hala Madrid (@eiman_alkandari) March 11, 2019

وقال ناشط عن زيدان ما نصه: “لم ارى في حياتي رياضي بنفس تأثير #زيدان تأثير اعتزاله كلاعب او عندما استقال ثم عاد كمدرب ل ريال مدريد كلها لحظات و محطات توثق ذلك ! استطاع الاستحواذ على انتباه العالم في كل قرار يأخذه .. حتى السلام و الوداع في قاموسه لهما اثر على العالم ! زيدان .. أكثر من مجرد اسطورة ! “

ومنهم من إستخدم الفكاهة في التعبير عن عودة زيدان كنشر هذه الصورة: