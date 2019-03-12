الدبور – سعودية نسيت شيء مهم جدا حسب ما قالت في المطار، وتريد العودة بعد تحليق الطائرة السعودية في الجو بلحظاتـ لتعود وتأخذه معها، وتظن وأنت تسمع الخبر أنها خارجة من بيتها وليس في رحلة سفر، وأن ما نسيته هاتف أو عطر، ولكن المفاجأة كانت بما نسيت.

و اضطرت طائرة سعودية أقلعت من مطار الملك عبد العزيز في مدينة جدة السعودية، إلى الهبوط في المطار ذاته بعد فترة وجيزة من الإقلاع في الجو، وذلك بعد أن نسيت إحدى الراكبات “شيئا” في المطار.



وفي مقطع مصور، يظهر قائد الطائرة وهو يتحدث إلى برج المراقبة، ويطلب العودة إلى المطار من جديد، بعد أن نسيت إحدى الراكبات طفلها هناك.



في المقطع يظهر قائد الطائرة وهو يقول: “لقد نسيت إحدى الراكبات طفلها في المطار وترفض متابعة الرحلة، هل يمكن العودة”.

ولم يستوعب برج المراقبة ما السبب حتى يسنح له بالعودة، وقال الرجاء تأكيد سبب العودة ليسمح لك، وعاد كرر سعودية نسيت طفلها في المطار، وترفض الإستمرار في الرحلة، فلا نعلم هل نرجع أم نستمر في الرحلة.

ورد عليه البرج الله المستعان، إرجع.