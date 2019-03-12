الدبور – إنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي فيديو لمعاناة طفل سعودي في أحد مستشفيات السعودية العظمى، وهو مستلقي على كرسي، لعدم وجود أسرة كافية أو واسطة قوية ليتم علاجه ومعاملته كإنسان وليس حيوان، في بلد يصرف المليارات فقط لوصول ولي العهد إلى كرسي العرش.

ومع أن بن سلمان صرف على لوحة فقط نصف مليار دولار، إلا أن المعانة التي يعيشها الشعب السعودي الذي يعيش في أغنى بلد عربي، لا توصف.

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فقد نشر فيديو على صفحة حقوق الضعوف على موقع تويتر، الصفحة التي تعني بحقوق الشعب السعودي المختلفة، ونشر كل ما يهدر كرامتهم و إنسانيتهم، فيديو علق عليه كما لسع الدبور ما نصه:

“مواطن يضطر لتنويم نجله المريض بالأنيميا المنجلية الحادة على الكراسي؛ لعدم وجود سرير بأحد مستشفيات #جازان.. ميزانية الصحة فقط لهذا العام 172 مليار ريال !”

وأثار الفيديو غضب النشطاء، وجلب بعض التعليقات التي تستفسر عن أين تذهب الأموال، و قال ناشط ما نصه: “نبي نعرف الميزانيه هل صحيح ١٧٢ مليار وين راحت مستشفيات زي الزفت وتعامل اداري ودكاتره زين الزفت وفي الاخر مافيه سرير ولا فيه علاج ولا تعامل مثل الناس ونطلب علاج في الخارج الهيئه شاطره ترفض ياوزير الصحه شوف حل الناس ماتت من الاهمال حقوقنا ضاعت”