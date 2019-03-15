الدبور – بن راشد حاكم عمارات دبي دعى المسلمين للتسامح بعد الحادث الإرهابي الذي وقع في مساجد نيوزليندا، وأسفر عن إستشهاد وجرح أكثر من ١٠٠ مسلم، كانوا في صلاة الجمعة بينهم أطفال ونساء وشيوخ.

وقال بن راشد بعد الحادثة، التي لم يدينها ولم يصفها بالإرهابية، بل كان إهتمامه بوصف بلاده بدولة التسامح مع ير المسلمين، لذلك وجه دعوة للمسلمين بالتسامح ونشر التسماح بعد العملية الإرهابية، يعني يا مسجد لم يدخلك إهابي وعفى الله عما سلف، لنثبت للعالم إننا عالم متسامح.

وفي تغرييدة لسعها الدبور ونشرها موقع الإمارات اليوم قال فيها ما نصه: “#محمد_بن_راشد: تعازينا لنيوزيلندا ولأهالي الضحايا ولكافة المسلمين وباسمي وباسم بلدي التي خصصت عاما كاملا للتسامح ندين ونعرب عن عميق حزننا وندعوا العالم لوقفة مراجعة لترسيخ التسامح بين الأديان”

#محمد_بن_راشد: تعازينا لنيوزيلندا ولأهالي الضحايا ولكافة المسلمين وباسمي وباسم بلدي التي خصصت عاما كاملا للتسامح ندين ونعرب عن عميق حزننا وندعوا العالم لوقفة مراجعة لترسيخ التسامح بين الأديان #الإمارات_اليوم — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) March 15, 2019

التغريدة التي رد عليها النشطاء في تويتر بالهجوم على دولة المؤامرات و النفاق، دولة التسامح مع كل ما هو غير مسلم فقط، وتسجن أبناء شعبها وتقتل الأطفال في اليمن وتحاصر جيرانها، وتبيع أملاك القدس لليهود حتى تهود المدينة بالكامل.

وقال ناشط ما نصه: “وفي اليمن ايش بتعملو يامنافقين يااا خونة يا احذية”

وقال لآخر غاضبا: ابوكم على ابو التسامح

الله يلعنك ويلعن تسامحك يا منافق يا ضعيف — 🗽 (@BlackWater303) March 15, 2019

وقد تم تداول العبارات التي كتبها الإرهابي على سلاحه الذي إرتكب به العملية الإرهابية، وكان من ضمن الكلمات التي كتبها، الكثير من التسامح، ومنها: “نحن قادمون إلى القسطنطينية (#إسطنبول) وسنهدم كل المساجد والمآذن. #آيا_صوفيا ستتحرر من المآذن وستكون #القسطنطينية بحق ملكاً مسيحياً من جديد”