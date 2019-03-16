الدبور – شن النشطاء هجوما على السديس إمام المسجد الحرام، ورئيس شؤون الحرمين، ووصفوا تصريحاته بالمضحكة كالعادة منذ الحلقة الأولى لبداية مسلسل التطبيل الطويل لمنشار سمو الأمير أبو منشار حتى إلى يومنا هذا، بعد العملية الإرهابية التي حصلت في نيوزيلندا.

فبعد الحادث الإرهابي البشع و الذي راح ضحيته أكثر من ١٠٠ مصلي بين شهيد وجريح، وبعد تحرك العالم كله ضد هذه العملية الإرهابية، حرج السديس بتعليق عليها ويا ليته إلتزم الصمت.

وقال “السديس” في البيان الذي نشره حساب “رئاسة شؤون الحرمين” بتويتر: “استهداف المسجدين في نيوزيلندا جريمة نكراء في حلقة سوداء ضمن سلسلة دهماء من أعمال الإرهاب العمياء والفتن السحماء”.

إقرأ أيضا: شاب جزائري ورط السديس بسؤاله عن شرعية حصار قطر، تصبب عرقا وهرب منه

وتبيّن أنّ نفس التعليق، بدون تغيير أي حرف فيه، استخدمه “السديس” قبل 3 سنوات بعد هجوم نفذه عناصر تنظيم “داعش” في منطقة الإحساء بالسعودية. ما اعتبره نشطاء بمثابة “الفضيحة”، .حسب رأيهم.

وطالبوا بمخاطبتهم بلغةٍ بعيدةٍ عن التكلف والسّجع المفرط الذي لا فائدة منه.كما قالوا.

حيث علق ناشط عليه بقوله ما نصه: “لو بالامكان تغيير بسيط في العنوان عن مقالة فضيلته في عام ٢٠١٦. ” حادثة الأحساء”

وقال آخر ما نصه: لا ياشيخ! كنت اعتقد انها جريمة غراء في حلقة بيضاء ضمن سلسلة شهباء من اعمال الخير والعطاء والخصال السمحاء

وعلق ناشط على ما قاله كما لسع الدبور بقوله: هذا شعر مو استنكار مع الاسف

وقال ناشط ساخرا من السديس ما نصه: “وقد يقال جريمة صلعاء في حلقة عمياء ضمن سلسلة صفراء من أعمال السجع الغبياء والإرهاب اللغوي الظلماء هههههه”

وفاز مع الدبور كأفضل تعليق ما قاله ناشط له وهو ما نصه: وخاشقجي جريمة بيضاء ولا سوداء ؟