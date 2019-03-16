الدبور – الأم المثالية الراقصة فيفي عبده، تعاني من مرض خطير وستموت!

هذا ما قالته في منشور لها طلبت فيه من متابعيها الدعاء لها، حتى لا تبقى مصر بدون أم مثالية.

و نشرت الراقصة المصرية فيفي عبده،، مجموعة آيات قرآنية، وطالبت متابعيها بالدعاء لها لتعرضها لوعكة صحية وعلقت قائلة: ”بموت“.

وقالت عبده عبر صفحتها الرسمية على ”إنستغرام“: ”ادعولي أنا عيانة بموت ادعولي ربنا يشفيني ويشفي كل مريض يارب العالمين آمين“.

وعلقت الفنانة أحلام، استودعناك الرحمن الذي لا تضيع ودائعه، بعد الشر على قلبك، ونصحتها بأن تحصن نفسها وتكثر من الاستغفار.

أما أصالة فعلقت قائلة: ”الله يعافيكي“، وأضافت شمس الكويتية: ”ألف سلامة يا فوفا شدة وتزول يا أطيب قلب في الدنيا“.

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وقالت الكاتبة الكويتية فجر السعيد إنها أجرت اتصالًا بابنة فيفي عبده، الفنانة الشابة عزة مجاهد لتطمئن على صحة والدتها، وغردت عبر تويتر: ”الحمدلله تطمنت في اتصالي في الفنانة عزة مجاهد كريمة الفنانة الكبيرة فيفي عبده على صحة والدتها… وطمنتني على أنها فعلًا في حالة صعبة صحيًا ولكن الحمدلله بدأت حالتها تستقر.. ادعولها وماتشوفين شر يا أغلى فوفه.. أحبچ“.

واعتادت الام المثالية الراقصة المصرية فيفي عبده إثارة الجدل من حين لآخر بنشرها فيديوهات رقص، وارتدائها ملابس جريئة، رغم تقدمها في السن.

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كان آخر ذلك نشرها فيديو رقص بعد يومين على مرور حادث ”محطة مصر“ الأليم الذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وظهرت ”فيفي“ في الفيديو الذي نشرته عبر صفحتها ”إنستغرام“ وهي ترتدي فستانًا أسود مفتوحًا عند منطقة الصدر، وأخذت تتمايل وترقص على نغمات أغنية ”سلامي“ للمطرب كاظم الساهر بشكل استفز متابعيها.