الدبور – تشابه البقر على عيال زايد، فاختلفوا وتناحروا وردحوا لبعض على وسائل الإعلام، فاستعان عيال زايد بالطبال المصري عمرو أديب ليحل الخلاف، فإذا به يصب الزيت على النار بأمر السعودي تركي آل الشيخ.

فلم يجد وسيم يوسف الأردني الذب تنازل عن جنسيته و أصله، بعد حصوله على مكرمة من أم ولي عهد أبو ظبي وحصل على الجنسية الإماراتية، لم يجد إلا برنامج عمرو أديب الطبال و الراقصة ليهاجم شرطي مرور دبي ضاحي خلفان، الذي هاجمه لأنه شكك في كتاب صحيح البخاري .

وسيم يوسف إستشاط غضبا من هجوم زميل له ومحارب معه من ضمن عصابة عيال زايد للمؤامرات الدولية، واستغرب هجوم خلفان الذي من المفترض أن يوجه هجومه وطاقته إلى قطر وتركيا و الإخوان في الحرب المدروسة و المخططة من قبل شيطان العرب.

وقال وسيم للطبال موجها هجومه على شرطي مرور دبي: ”عندما يخرج رجل أمني بعنجهية وعنترة خالف وظيفته، ويقوم بالتحريض عليَّ عبر وسائل التواصل الاجتماعي… رغم أنفه وظيفته أن يحميني“.

ووصف يوسف موقف ضاحي خلفان بأنه“مراهقة -للأسف- متأخرة أصابت هذا الرجل فجعلته يحرّض يمنة ويسرة.“

كيف برجل أمني وظيفته حمايتي ويقوم بالتحريض عليّ !!

وظيفته حماية الأرواح والممتلكات ..

( عش رجباً ترى عجباً 😂 ) pic.twitter.com/obl0foOTKW — د. وسيم يوسف (@waseem_yousef) March 15, 2019

وخلفان يسكت؟ بالطبع لا، فقام بالرد على الوسيم عبر تغريدات صاروخية أطلقها، مزودا العيار عليه، فتشابه البقر على عيال زايد، أي بقرة هنا هي الصح.

ليرد ضاحي خلفان، صباح اليوم، قائلًا: “الأخ وسيم استشاط لأننا شككنا بفهمه، واعتبرنا محرَّضين عليه…أما شكه في السُّنة والبخاري عادي…هو فوق الشك، والتحريض قانونًا، هو: حث إنسان على ارتكاب جريمة وتنفيذها، وأنت في الشريعة، ضعيف وفي فهم القانون ضعيف.“

وأضاف:“عندما تخلق يا وسيم بلبلة لدى الرأي العام الإسلامي بطرحك المثير للسخرية، وتوظف فهمك الخاطئ في استعداء المسلمين ضد بلدي الذي عملنا من أجله، لا بد أن نقول لك ما قلناه…أنت ألا ترى أن الجميع ضد أفكارك…تدخلت حينما مرت عدة أيام أثرت أنت فيها ما أثرته ضد وطننا.“

وتابع:“وسيم كلما خرج يلعلع بشكه في البخاري ومسلم، وفي السُّنة النبوية الشريفة، مثيرًا استهجان المسلمين، سنخرج له إلى أن ينطب.“

عندما تخلق يا وسيم بلبلة لدى الرأي العام الإسلامي بطرحك المثير للسخرية وتوظف فهمك الخاطئ في استعداء المسلمين ضد بلدي الذي عملنا من اجله لا بد ان نقول لك ما قلناه…انت ألا ترى أن الجميع ضد افكارك…تدخلت حينما مرت عدة ايام اثرت انت فيها ما اثرته ضد وطنا. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) March 16, 2019

وختم:“في مقابلة تلفزيونية سمَّى وسيم عدم شكي بصحيح البخاري، ونشر ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أنه مراهقة على كبر، طيب عيل أنت اللي سويته شو اسميه؟ إذا تداولنا الحوار بألفاظ المراهقة قد تخسر الجولة…والله إني محشم من أبناء الإمارات، وباخلي الشقراء عليها يلالها، واسال بدوي عن المعنى“.

