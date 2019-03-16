الدبور- في السعودية السلمانية العظمى لا يخفى على أحد بعد اليوم ما وصلت إليه من فسق وفجور تجاوز كل الحدود، وتحولت بفضل سياسات ولي العهد من مملكة التوحيد كما يحلو للذباب أن يطلق عليها إلى مملكة الرقص و الخمور و الترفيه.

تحولت السعودية السلمانية الجديدة بفضل بن سلمان من مملكة الصمت إلى مملكة الفضائح التي لا تنتهي، وأصبحت أيضا تنشر بكل فخر على وسائل التواصل الإجتماعي بدون خجل أو خوف، لأن الخوف فقط لكل من يعارض سياسات أبو منشار، أما أي أمر آخر فهو مباح.

فقد نشر موقع حقوق الضعوف على صفحته على موقع تويتر فيديو جديد لجماهير مزاين الابل وهم يرقصون في الشارع إحتفالا وبيدهم الخمور، وأمام الامن السعودي بكل حرية ووقاحة.

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وعلقت صفحة حقوق الضعوف، وهي صفحة تعني بحقوق الشعب السعودي المسكين والضائع حقه وسط الوحوش المسيطرين على أرض السعودية، علقت على الفيديو كما لسع الدبور ما نصه: “جماهير مزاين الابل يستعرضون بالخمور وامام عسكري !! لاحول ولاقوة الا بالله ..”

جماهير مزاين الابل يستعرضون بالخمور وامام عسكري !!

لاحول ولاقوة الا بالله .. pic.twitter.com/wfWtCmZpQ7 — حقوق الضعوف (@hukusfof) March 16, 2019

وعلق النشطاء على الفيديو بشكل واسع، حيث قال ناشط ناقلا آية من القرآن الكريم: ( وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا )

وقال ناشط سعودي ما نصه: “هذي الفعلة وأن يتجرأ عليها أمام الناس جريمة شنيعة جدا رحم الله حالنا بعد الهيئة وانتشار الفساد يا رب رحمتك مهما كانت وزر المعصية أم الكبائر أذا جمعت مع المجاهرة أجارنا الله »(كل أمتي معافى إلا المجاهر)« والله أنه سقطة لكل الواقفين يآخذهم الله فبوجودهم هم شركاء”

وقل آخر كما لسع الدبور ما نصه: هاذا حصيله الانفلات والقادم اسواء رساله لمن يهمه الامر الانفلات راح يتضرر بداية من البيت وحتى اعلى مستوى للامن … من المستفيد !؟!

بينما دافع بعض الذباب عن الفيديو بقوله ان الذي في الصورة ليس عسكري بل مدني لابس جاكيت عسكري، وترك موضوع الرقص بالخمور وتصوير المشهد وبثه في وسائل التواصل الإجتماعي.

ومن الذباب من ذهب لأبعد في دفاعه حيث قال كما لسع الدبور ما نصه: شفيها اذا يستعرضون بالخمور ؟ ليش استعرض في صالة بيتك ولا شرب في ديوانك ؟ شخص حر وشاري الخمر من حر ماله ومعدته اللي راح تستقبله واتمنى فتح فروع لشركة جوني ووكر وبيع الخمور واللي مو عاجبه نحوط له مكه والمدينه بشبك ويعيش فيها ونفصلهم عن الجزيره العربيه ولكن تحت قانون الدوله وفتاويكم