الدبور – قام ناشط كويتي كما أطلع الدبور بالقيام برحلة مشيا على الأقدام من دولة الكويت إلى سلطنة عمان من أجل التوعية وجمع التبرعات لمشروع خيري .

وقام الناشط الكويتي عامر العازمي بعد نجاح عمليته وهي زراعة القوقعة، بالمشي على الأقدام من الكويت إلى سلطنة عمان في حملة أطلق عليها اسم #من_أجلك ، و أطلقها مطالبا بإنشاء مدرسة نموذجية للصم وضعاف السمع، والتي تهتم خصيصا بتعليم “لغة الشفاه”.

ونشر عامر العازمي على صفحته مجموعة من التغريدات و الفيديوهات خلال رحلته، يوضح فيها مسار رحلته وإلى أي محطة وصل خلال سيره في الليل و النهار تحت الشمس.

ونشر النشطاء من السلطنة أيضا تغريدات ترحب به ووصفوه بالبطل، وأثنى الكثير في السلطنة على مبادرته الرائعة وقوة عزيمته لمساعدة الأخرين.

ونشر العازمي صورة له مع رقم حساب لمن يرغب بالتبرع لحملته من أجلك، التي تفاعل معها الكثير من النشطاء.

KW85NBOK0000000000002020528325 رقم الحساب في بنك الوطني. Amer Mubraid Mubark Alazmi #من_أجلك pic.twitter.com/fBNpp5xorA — Amer Alazmi (@ameralazmi1) March 2, 2019

وينشر الناشط صوره تباعا حسب خط رحلته، وينشر فيديوهات أيضا لسعها الدبور من صفحته على موقع تويتر.

وكان العازمي قد طرح فكرة أيضا لمساعدة الصم و البكم بالتعامل مع المجتمع العام بسهولة، وهي إنشاء تطبيق يسهل تحدث الإنسان العادي مع الأصم والعكس عن طريق عرض ما يقوله الشخص بواسطة مايكرفون متصل في آيباد يتحول إلى كتابه يستطيع الأصم قراءتها، ونشر فيديو لطرح فكرته على الشركات والمؤسسات الحكومية، وقال إنها فكرة بسيطة ولكنها تساعد وتسهل الامور.