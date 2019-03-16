مسؤولة في شرطة نيوزيلندا دخلت في الإسلام وألقت كلمات من القرأن الكريم لا يجيدها ملك بلاد الحرمين ولا ولي عهده أبو منشار، وبكت عندما رقص الملك العرضة على أرواح الشهداء في حفل أقامه بعد يوم من الحادث الإرهابي في مسجدين.

و عبرت مسؤولة في شرطة نيوزيلندا أمام جمع من المسلمين، عن اعتزازها وفخرها بدينها الإسلامي، وذلك بعد يوم من الحادث الدموي الذي أودى بحياة أكثر من 50 شخصًا داخل مسجدين في مدينة ”كرايست تشيرش“، جنوب البلاد.

وظهرت الشرطية التي تدعى نائلة حسن في مقطع فيديو تم تداوله بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقد بدت عليها علامات التأثر إزاء الحادثة، إذ بكت خلال كلماتها أمام جمع المسلمين.

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وقالت نائلة: ”أبدأ بتحية الإسلام وبالحمد لله والصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم“ مؤكدة أنها ”مسلمة وفخورة بإسلامها، وكشرطية صدمت من الحادث الذي راح ضحيته 50 شهيدًا وعشرات المصابين“.

وأضافت نائلة: ”هذه رسالة تحذير للتأكيد على أمن وسلامة إخواننا وأخواتنا ومجتمعاتنا في جميع أنحاء نيوزيلندا“.

وتابعت مطمئنة المسلمين: ”أعلم أنَّ هذا وقت محزن للغاية لمجتمعنا المسلم خصوصًا، ولكل فرد في مجتمعاتنا.. نريد أن نطمئن الجميع أننا نبذل كل ما في وسعنا لضمان معاملة ضحايا هذا الهجوم الوحشي بأقصى درجات الاحترام“.