الدبور- قالت صحافية يمنية معروفة أن ما قامت به المملكة العربية السعودية مؤخرا، هو بمثابة إعلان الحرب على سلطنة عمان.

وقالت الصحافية اليمنية منى صفوان، على صفحتها على موقع تويتر، في تغريدة لسعها الدبور إن إغلاق البوابة الشرقية لليمن، هو بمثابة إعلان الحرب على سلطنة عمان.

وطالبت صفوان بإنشاء تحالف وطني ضد الاحتلال من المهرة الى صعده.

وقالت في تغريدتها كما لسع الدبور ما نصه: “السعودية تغلق البوابة الشرقية لليمن،استعدادا لمعركة جديدة،مايعد بمثابة اعلان حرب على سلطنة عمان. فاخلت المناطق المجاورة لليمن،وفخختها بالجماعات السلفية المسلحة،وتسعى للسيطرة على كل المنافذ البرية والبحرية في المهرة *ولا حل الا باعلان تحالف وطني ضد الاحتلال من المهرة الى صعده”

وأثارت التغريدة فضول النشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث قال ناشط ما نصه: “السعوديه الان متفرغه لخطتها السيطره على المهره وتهديد امن سلطنه عمان توقعاتي ان سطنة عمان سوف تقوم بتمويل قبائل المهره بالسلاح لمقاومه الاحتال السعودي الاماراتي على المهرة”

بينما رأى ناشط آخر صعوبة قيام مثل هذا التحالف، وقال في رده على صفوان ما نصه: اي تحالف وطني اليمن عبر تاريخه مناطق وقبائل متناحره لذلك دائما يتبع الخارج ولا يمكن ان تقوم له قائمة ويكون دولة ذات سيادة شوفي معظم التعليقات تطفح بالحقد المناطقي والمذهبي تقلهم الخارج يسيطر وينهب بلدكم يرد ولا يحكمني فلان وعلان شعب مثل هذا يستحق ما يحصل له

واستهجن ناشط عماني التغريدة وقال من لا يعرف عمان يجهلها، وقال ما نصه: الي ما يعرفك ما يثمنك شكلكم ما تعرفوا عمان وماادراك ما عمان انها الاتحاد والقوة والشموخ والله يعين اليمنيين المستضعفين في الارض الله يفك اسرهم ويعينهم

وهاجم الذباب السعودي الصحافية كالعادة بالشتائم والتعليقات السخيفة، بينما علق بعض الذباب مؤيدا إغلاق البوابة الشرقية واتهم سلطنة عمان بتهريب السلاح كالعادة، وقال ما نصه: نعم يجب اغلاقة لان هذه البوابة اللعينه يتم تهريب السلاح للحوثيين منها ….. ولم يعد ذلك خافيا على احد