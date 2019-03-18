الدبور – إعلامي سعودي من شلة المطبلين الجدد، قال في فيديو لسعه الدبور من موقع تويترـ وبعد العملية الإرهابية التي وقعت في مسجدين في نيوزيلندا وراح ضحيتها أكثر من ١٠٠ شخص بين شهيد وجريح، أن مساجد قطر أيضا تفرخ الإرهاب.

وفي تحريض مباشر قال الإعلامي السعودي الذي لم يتعرف عليه الدبور بعد في الفيديو أن المساجد في قطر تفرخ الإرهابين وتستعمل كمنابر للتحريض و التدريب.

ليوافقه المذيع الرأي ويكمل له الجملة.

الفيديو الذي نشره حساب كويتية أصيلة، جلب الكثير من المشاهدات و التعليقات من النشطاء، عن السقوط الذي وصل له الإعلام السعودي، ووصلت لمحاربة مساجد الله وإتهامها بإتهامات قد تؤدي إلى هجمات إرهابيه عليها من الجهلاء.

حيث قال ناشط ما نصه: خربهم أصبحت علنية على المساجد و المسلمين و يحرضون عليها من سنتين في اوروبا

وقال ناشط آخر متهما المملكة نفسها بتصدير الإرهاب للعالم كله، حيث قال ما نصه: من وين اطلعو الدواعش ؟؟؟ من وين اطلعو منفذي احداث ٢٠١١ من وين اطلعو منفذي تفجير الخبر ، عندك كل الحوادث القي نظرة سريعة و سوف تعرف جنسيات المنفذين لتلك العمليات. ولا أقولك اجابة سريعة قتلة جمال خاشقجي الحكومة السعودية اعتقد اجابة واضحة جدا لكي تعرف منبع الإرهاب

تحريض علني على مساجد قطر من اعلامي سعودي !!



pic.twitter.com/V8PMkB2xFn — كـــويتيــه أصيــــلــه 🇰🇼 (@KUWTIYA) March 18, 2019

وقال آخر ما نصه: خلاص بنكلم الامم المتحدة تصكر المساجد والحرمين الشريفين لان الامعات من امثل هذولا يحرضون على الاسلام والمسلمين وهم على بالهم انهم اعلامين ومثقفين يدعون انهم سعودين ومسلمين وهم من يطالب باغلاق المساجد