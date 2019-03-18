الدبور – فاقت الكويت على حادث مروع وقع في ساعة متأخرة من مساء الأثنين، في مسجد في منطقة الصليبخات.
و لقي عامل مصرعه وأصيب آخرون نتيجة انهيار مسجد قيد الإنشاء في الكويت، في ساعة متأخرة من مساء الاثنين.
وقال حساب ”المجلس“ الإخباري الذي يتابعه أكثر من مليون ونصف متابع، إن ”عاملاً لقي مصرعه بينما علق ثلاثة أشخاص آخرون تحت أنقاض المسجد قيد الإنشاء الذي انهار في منطقة الصليبخات“.
وتوجه رجال الإطفاء والإسعاف إلى منطقة المسجد لرفع جثة العامل المتوفي وإنقاذ الأشخاص المحتجزين تحت الأنقاض حتى الآن.
وقال أحد الناجين من الانهيار إن ”صب السقف أدى إلى انهيار المسجد، وحشر ثلاثة عمال داخله في حين تمكنوا من إنقاذ اثنين آخرين“.
يذكر أن من الصدف أن مسجد قيد الإنشاء في منطقة صباح الأحمد كان قد إنهار أيضا في نفس هذا اليوم من عام 2015 أي قبل أربع سنوات من هذا الحادث وفي نفس التاريخ و اليوم، وراح ضحيته عامل مصري وأصيب ٥ آخرين بجروح مختلفة بين متوسطة و خطيرة.
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