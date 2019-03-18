المسجد الذي إنهار في عام ٢٠١٥ في نفس يوم إنهيار مسجد الصليبخات

الدبور – فاقت الكويت على حادث مروع وقع في ساعة متأخرة من مساء الأثنين، في مسجد في منطقة الصليبخات.

و لقي عامل مصرعه وأصيب آخرون نتيجة انهيار مسجد قيد الإنشاء في الكويت، في ساعة متأخرة من مساء الاثنين.

وقال حساب ”المجلس“ الإخباري الذي يتابعه أكثر من مليون ونصف متابع، إن ”عاملاً لقي مصرعه بينما علق ثلاثة أشخاص آخرون تحت أنقاض المسجد قيد الإنشاء الذي انهار في منطقة الصليبخات“.

وتوجه رجال الإطفاء والإسعاف إلى منطقة المسجد لرفع جثة العامل المتوفي وإنقاذ الأشخاص المحتجزين تحت الأنقاض حتى الآن.

وقال أحد الناجين من الانهيار إن ”صب السقف أدى إلى انهيار المسجد، وحشر ثلاثة عمال داخله في حين تمكنوا من إنقاذ اثنين آخرين“.

فيديو / أحد الناجين من انهيار مسجد الصليبخات: صب الخرسانة أدى الانهيار .. وزملائي محشورين بالداخل. pic.twitter.com/aonyV3cM8E — المجلس (@Almajlliss) March 18, 2019

يذكر أن من الصدف أن مسجد قيد الإنشاء في منطقة صباح الأحمد كان قد إنهار أيضا في نفس هذا اليوم من عام 2015 أي قبل أربع سنوات من هذا الحادث وفي نفس التاريخ و اليوم، وراح ضحيته عامل مصري وأصيب ٥ آخرين بجروح مختلفة بين متوسطة و خطيرة.