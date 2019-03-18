الدبور – قال الوليد بن طلال في ظهور جديد له على قناته روتانا، إنه لم يكن فاسدا أبدا، وإنما ذهب إلى سجن الامراء حبا في ولي العهد بن سلمان أطال الله منشاره، وشرح مفصلا علاقته المميزة والحب الذي وقع في قلبه إتجاه بن سلمان، أيام حكم الملك عبد الله، والدبور يعتقد قبل ذلك أيضا، ربما قبل ولادة أبو منشار.

وقال الوليد بن طلال، في حوار مع الإعلامي عبد الله المديفر، إنه لم يكن فاسدا، وإنه من أشد المؤيدين لحملة “الريتز كارلتون”، التي كان أحد ضحاياها.

وأوضح أن خروجه من الريتز كان بعد “تفاهم” وليس تسوية، رافضا الكشف عما إذا كانت الحكومة صادرت مليارات من أمواله أم لا، كما أشيع في وسائل إعلام.

وزعم الوليد بن طلال أن محمد بن سلمان كان يتواصل معه بشكل أسبوعي خلال وجوده في الريتز، نافيا في الوقت ذاته تقارير تحدثت عن تعرضه للتعذيب والتنكيل، بمعنى كان يقضي أجازة نقاهة وسونا هناك.

#الوليد_بن_طلال_في_الصورة



أخي الأمير #محمد_بن_سلمان كان يتواصل معي في الريتز أسبوعيا، والمحبة بيني وبيننه لا حدود لها. pic.twitter.com/lGIeNrCYF2 — روتانا خليجية (@Khalejiatv) March 18, 2019

وعن فترة وجوده في الريتز، قال الوليد بن طلال: “لم أكن ألتق بأي موقوف، وكانت الوجبات الثلاث متوفرة يوميا، ومعاملة تفوق الخمس نجوم، وصلت في آخر شهرين إلى إحضار ذبائح بشكل يومي”.

وعاد الوليد للحديث عن التسوية، قائلا: “مفاهمتي مع الدولة أنا راض عنها، ودولتي راضية عنها، ولا زلت أمتلك السيطرة الكاملة على جميع أملاكي”.

وتغزل الوليد بن طلال بعمّه الملك سلمان، ونجله محمد، قائلا إن الملك كان يمنحه راتبا شهريا منذ كان طالبا في الولايات المتحدة، وساعده في شراء منزل بولاية كاليفورنيا، وواصل منحه الراتب الشهري بعد عودته إلى الرياض.

#الوليد_بن_طلال_في_الصورة

عمي ووالدي خادم الحرمين الشريفين #الملك_سلمان كان ينفق عليّ، وساعدني في شراء بيتي بأمريكا، وكان صارما وحازما منذ البداية.. pic.twitter.com/ZBZWELfvSf — روتانا خليجية (@Khalejiatv) March 18, 2019

وسرد الوليد بن طلال موقفين وطدا علاقته بمحمد بن سلمان، واللافت أنهما كانا في عهد الملك عبد الله، وليس في عهد الملك سلمان.

وقال إن الموقف الأول كان عند لقائه مصادفة بالملك ونجله خلال زيارتهما الملك الراحل عبد الله في المشفى، وحينها قال الوليد إنه أبلغ الملك سلمان خلال نزولهم عن الدرج أن محمد سيساعده في المستقبل، وهو ما دفع الأخير لعناقه.

سمو الأمير #الوليد_بن_طلال يكشف لأول مرة:



الدولة السعودية الثالثة كانت على وشك الانهيار الاقتصادي، وكنت أكتب للملك عبدالله فيحجب أحد الأشخاص الرسائل عنه، فلجأت للكتابة لولي عهده وقتها الملك سلمان، والأمير محمد هو من ساعدني في توصيل رسالتي إليه.#الوليد_بن_طلال_في_الصورة pic.twitter.com/TTtRPTKYv8 — روتانا خليجية (@Khalejiatv) March 18, 2019

وأوضح أن الموقف الثاني كان حينما منعته شخصية نافذة من إيصال رسالة هامة عن الإصلاح الاقتصادي للملك عبد الله، وحينها ذهب إلى زيارة عمه الملك سلمان (أمير الرياض حينها)، وأطلعه على الرسالة، ليقرئها الأخير لنجله محمد، الذي أيدها، وقام أيضا بعناقه.

وقال متغزلا بالأمير محمد بن سلمان، إن خطابه الإصلاحي الاقتصادي الذي سلّمه للملك سلمان كان جزءا يسيرا مما نفذه ابن سلمان في ولاية عهده.

