الدبور- الشرطة السعودية تلاحقه، وقامت بأعمال لا يفعلها الإرهابيين معه، هذا ما قاله مسن في فيديو، نشرته صفحة حقوق الضعوف لمسن سعودي شيخ كبير، يتحدث بألم عما فعلت الشرطة له و لأولاده، ووصف تصرفهم بأنه أبشع من تصرف الإرهابيين.

وقال الشيخ لشرطي أوقفه ماذا تريدون مني، لماذا تلاحقوني، ما هي جريمتي، ألا يكفيكم ما فعلتموه بي و بأولادي وزوجتي.

وأضاف في الفيديو الذي لسعه الدبور من صفحة حقوق الضعوف، والتي تهتم بحقوق الشعب السعودي الضعيف المغلوب على امره، قال حتى الإرهابيين لا يفعلون ما تفعلون بنا.

وعلقت صفحة حقوق الضعوف على الفيديو المنشور ما نصه: مُسن يتكلم بحرقة مع رجال الشرطة بعد اطلقوا النار عليه وهددو عائلته..! يقول هذي سفاه يارجال، حتى الارهابيين ما يعملونها !