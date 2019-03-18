الدبور- لاعب برشلونة دينيس سواريز حصل على كمية كبيرة من الإنتقادات عندما ظهر هو وزوجته في المسجد الكبير في دولة الكويت، فتحجبت زوجته ولكنه لبس الشورت القصير.

و واجه دينيس سواريز، لاعب نادي برشلونة والمُعار إلى آرسنال الإنجليزي، انتقادات واسعة بعد دخوله المسجد الكبير في دولة الكويت مرتديًا ”الشورت“.

ونشر اللاعب صورًا عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر تواجده مع صديقته في المسجد الكبير بالكويت، حيث ظهر مرتديًا ”شورت“ جينز فيما التزمت صديقته بارتداء عباءة وحجاب على رأسها.

وهاجم محللو برنامج ”الديربي“ ظهور اللاعب بهذا الشكل، وكيف سمح له المسؤولون على المسجد بالدخول بهذه الطريقة.

وكان اللاعب الإسباني انتقل إلى ملعب الإمارات قادمًا من برشلونة في شهر يناير الماضي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

ولم يشارك سواريز إلا في مباراتين في الدوري الإنجليزي حتى الآن، ولم يقدم مباراة كاملة.

ويمتلك آرسنال حق شراء اللاعب بمقتضى عقد دائم في الصيف المقبل.

من جانبه، أوضح مدير إدارة المسجد الكبير، رومي الرومي، في خطاب موجه إلى الوكيل المساعد للشؤون الثقافية في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، نشرته صحيفة ”الرأي“، أن الزيارات التي يقوم بها مسلمون أو غير مسلمين إلى مسجد الدولة الكبير لا تتم إلا عن طريق الجهات الرسمية لضيوف الدولة، وهذا معمول به منذ العام 1994، مبينًا وجود فتوى صادرة عن دار الإفتاء في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في البلاد بجواز زيارة غير المسلمين للمسجد، وذلك بهدف ”تعليمهم سماحة الإسلام والتعريف بهذا الدين العظيم ووسطيته“.

وإذ أكد وجود إرشادات عامة على الزائرين للمسجد الالتزام بها، لفت الرومي إلى أن المسجد الكبير يحتل المركز الثاني في موقع السفر العالمي (Trip Advisor) بالنسبة للزوار في الأماكن المشهورة في دولة الكويت.